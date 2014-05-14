Настроить IIS

Приветствую, комрады! Имею на своей VPS с 30 клиентских сайтов и задумался над вопросом безопасности проектов. Всё крутится на FreeBSD + nginx + php-fpm, под одной учёткой www:www. Никакие панели управления не использую, всё через консоль. Хочу реализовать следующее ...