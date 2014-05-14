Настроить IIS

Системное администрированиеЗакрыт4 заявки145 просмотров
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Есть сервер на Windows задача настроить IIS, установить панельку какую-нибудь (типо isp ) для управления сайтами(создание фтп баз данных и т д)

10 лет назад
mna06
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад