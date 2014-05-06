FreeBSD + nginx + хостинг клиентских сайтов

Приветствую, комрады!

Имею на своей VPS с 30 клиентских сайтов и задумался над вопросом безопасности проектов.

Всё крутится на FreeBSD + nginx + php-fpm, под одной учёткой www:www.

Никакие панели управления не использую, всё через консоль.

Хочу реализовать следующее решение: для каждого сайта создаётся отдельный пользователь.

К нему же привязывается proftpd. SSH не нужен будет, по крайней мере сейчас.

Суть какая - чтобы пользователь ни при какой ситуации не смог выйти за пределы своего home.

Думал над chroot-окружением, но до конца пока не пришёл к результату.

Кто готов проконсультировать по лучшему решению моей задачи?