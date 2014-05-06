Автомонтирование 2-х папок

Дано: VDS, сайт на 1C bitrix работает на связке CentOS + ngnix без apache. Необходимо: добавить панель управления ispmanager 5, избежать потери производительности и длительного отключения сайта. Настроить FTP, phpMyAdmin, почту, резервное копирование и т.п. Нюансы: знающие ...
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Нужно настроить автомонтирование 2ух сетевых папок с windows на centos.
Папки расположены на windows server. А при монтировать нужно на Centos и чтоб при перезагрузке или при потере сети - шары восстанавливались.
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