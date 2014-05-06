Автомонтирование 2-х папок

$5
Системное администрированиеЗакрыт4 заявки105 просмотров
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Нужно настроить автомонтирование 2ух сетевых папок с windows на centos.

Папки расположены на windows server. А при монтировать нужно на Centos и чтоб при перезагрузке или при потере сети - шары восстанавливались.

10 лет назад
Gasya
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад