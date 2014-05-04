Помочь настроить Linksys spa3102

Системное администрированиеЗакрыт5 заявок150 просмотров
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В общем нужна помощь. CEntoS настроил, все сделал. Никак не получается сам девайс настроить на sip сервер Астера.

10 лет назад
Radzhab
Раджаб 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад