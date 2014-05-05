Установить ssl

Системное администрированиеЗавершен3 заявки163 просмотра
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Нужно установить ssl на 1 сайт.

ОС Дебиан, установлена панель управления ispmanager.

При установки ssl через панель возникает ошибка "Ошибка: Сертификат имеет неверное значение"

10 лет назад
LeonidY7375
Леонид 
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
micros
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 часов назад
10 лет назад
$15
1 день
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