Перенос сайтов на другой сервер.

Ребята просто "Асы" своего дела. Уже очень давно работаю со всякими шалопаями, а они знают свое дело на 5с плюсом. Роман сделал то что никто ранее не делал. Сделали за сутки такой объем работы, который другие не могли 3 месяца сделать. Заплатил больше указанного бюджета, так как они смогли увеличить скорость моего сайта, раньше никто не мог увеличить, настроили все что нужно и как нужно, + месяц поддержки! Сделали как для себя. Я рад! Очень рекомендую. Буду еще обращаться!