Перенос сайтов на другой сервер.

$100
Системное администрированиеЗавершен8 заявок305 просмотров
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Нужно перенести сайты с другого сервера.

Полное тех. задание прикреплено ниже.

10 лет назад
coolboy099
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
vik_kr
Виктор 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$100
1 день
Ребята просто "Асы" своего дела. Уже очень давно работаю со всякими шалопаями, а они знают свое дело на 5с плюсом. Роман сделал то что никто ранее не делал. Сделали за сутки такой объем работы, который другие не могли 3 месяца сделать. Заплатил больше указанного бюджета, так как они смогли увеличить скорость моего сайта, раньше никто не мог увеличить, настроили все что нужно и как нужно, + месяц поддержки! Сделали как для себя. Я рад! Очень рекомендую. Буду еще обращаться!
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