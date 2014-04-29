Оптимизация сайта на битрикс

Проблема в следующем:

поставил сайт на выделенном сервере, на готовом решение Aspro магазин под 1С-Битрикс: Бизнес.

В итоге, сайт тормозит и на хостинге под Битрикс, и на выдленном сервере, на сайте около 20000 товаров, если включить обычное решение Битрикса, то все в порядке.

Другие сайты на сервер тоже летают.

Задача:

1. Найти проблемы места и оптимизировать их под работу на хостинг или на моем сервере

2. Нужно чтобы сайт корректно работал

3. Также, нужно после оптимизации повесить на CRON скрипты выгрузки товаров на яндекс.маркет и парсер (они не тормозят сервер, но нужно проверить, чтобы с ними тоже все было в порядке.

Бюджет прошу сообщить и сроки заранее.

Опыт обязателен.