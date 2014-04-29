Оптимизация сайта на битрикс

$100
Системное администрированиеЗавершен1 заявка130 просмотров
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Проблема в следующем:

поставил сайт на выделенном сервере, на готовом решение Aspro магазин под 1С-Битрикс: Бизнес.

В итоге, сайт тормозит и на хостинге под Битрикс, и на выдленном сервере, на сайте около 20000 товаров, если включить обычное решение Битрикса, то все в порядке.

Другие сайты на сервер тоже летают.

Задача:

1. Найти проблемы места и оптимизировать их под работу на хостинг или на моем сервере

2. Нужно чтобы сайт корректно работал

3. Также, нужно после оптимизации повесить на CRON скрипты выгрузки товаров на яндекс.маркет и парсер (они не тормозят сервер, но нужно проверить, чтобы с ними тоже все было в порядке.

Бюджет прошу сообщить и сроки заранее.

Опыт обязателен.

10 лет назад
MGorelkin
Михаил 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
micros
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 часов назад
10 лет назад
$70
1 день
Сергей - профессионал, достаточно редко можно встретить такой уровень владения настройкой сервера и оптимизацией системы и кода...Спасибо!
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