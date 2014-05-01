Ускорить работу сайта

Системное администрированиеЗавершен11 заявок242 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо ускорить загрузку и работу сайта deyneko.com.ua - установкой необходимых плагинов, изменения кода и т.д.

Также напишите стоимость своих услуг и сроки исполнения

10 лет назад
Deyneko_7
Евгений 
50 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
IG-M
34 годаБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$50
1 день
Таких профессионалов единицы. Работа проделана великолепно, и что самое главное очень быстро, качественно, ответственное отношение к заданию и не мало важно - приятен в общении. Рекомендую к сотрудничеству. Большое спасибо Игорю за работу!)
Замечательный заказчик! В общении коммуникабелен, умеет правильно поставить задачу, без дальнейших поправок и других нюансов, которые возникают при работе с большинством заказчиков. Человек знает что ему нужно! Всегда в онлайне, что является одним из преимуществ, при согласовании определенных шагов выполнения работ. Оплата была произведена молниеносно, сотрудничеством остался доволен. Было приятно работать, Спасибо!