Ускорить работу сайта

Замечательный заказчик! В общении коммуникабелен, умеет правильно поставить задачу, без дальнейших поправок и других нюансов, которые возникают при работе с большинством заказчиков. Человек знает что ему нужно! Всегда в онлайне, что является одним из преимуществ, при согласовании определенных шагов выполнения работ. Оплата была произведена молниеносно, сотрудничеством остался доволен. Было приятно работать, Спасибо!