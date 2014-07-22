Настройка безопасности web сервера ubuntu

$20
Системное администрированиеЗавершен5 заявок181 просмотр
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Добрый день.

Устранить уязвимость OpenSSl и решить проблемы с постоянными взломами сайтов и рассылками спама с нашего айпи. Сайты на джумле. Проект не коммерческий, зароботка не приносит, прошу помощи

Ubuntu
10 лет назад
andreyos
Андрей 
47 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
kgtu5
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$30
2 дня
Все отлично
рекомендую