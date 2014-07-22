Настройка безопасности web сервера ubuntu

Установлен Elastix. Есть несколько SIP-номеров от Роснета. Мне нужно входящие с определенного SIP-номерf отправkznm на определенную внутреннюю линию. Проблема: провайдер не передает DID (или я не знаю как настроить). Нужно решить вопрос с ...