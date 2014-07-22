Настройка безопасности web сервера ubuntu

Проблема в следующем: поставил сайт на выделенном сервере, на готовом решение Aspro магазин под 1С-Битрикс: Бизнес. В итоге, сайт тормозит и на хостинге под Битрикс, и на выдленном сервере, на сайте около 20000 товаров, если включить обычное ...
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Добрый день.
Устранить уязвимость OpenSSl и решить проблемы с постоянными взломами сайтов и рассылками спама с нашего айпи. Сайты на джумле. Проект не коммерческий, зароботка не приносит, прошу помощи
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