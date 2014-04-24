Помощь с Google mx

Добрый день. Устранить уязвимость OpenSSl и решить проблемы с постоянными взломами сайтов и рассылками спама с нашего айпи. Сайты на джумле. Проект не коммерческий, зароботка не приносит, прошу помощи
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уважаемые администраторы!
Проблема в следующем:
На сервере настроены MX на google.mail
http://i.gyazo.com/a251e3978ff3e9065e530b62582cb1cf.png
Всегда всё работало хорошо.
С недавних пор началась следующая проблема.
Если прислать письмо с этого сервера, а потом попытаться ответить на него с любого другого почтового сервера (сделать REPLY этому письму), то моментально возвращается ошибка типа:
SMTP error from remote mail server after RCPT TO::
host ASPMX.L.GOOGLE.COM [777.777.77.77]: 550-5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try
550-5.1.1 double-checking the recipient's email address for typos or
550-5.1.1 unnecessary spaces. Learn more at
550 5.1.1 http://support.google.com/mail/bin/answer.py?answer=6596 x44si30293215eep.300 - gsmtp
т.е гугл сообщает, что такого ящика нет. Но по факту он есть. Беда-беда.
Нужна помощь в решении проблемы.
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