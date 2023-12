Помощь с Google mx

Уважаемые администраторы!

Проблема в следующем:

На сервере настроены MX на google.mail

http://i.gyazo.com/a251e3978ff3e9065e530b62582cb1cf.png

Всегда всё работало хорошо.

С недавних пор началась следующая проблема.

Если прислать письмо с этого сервера, а потом попытаться ответить на него с любого другого почтового сервера (сделать REPLY этому письму), то моментально возвращается ошибка типа:

SMTP error from remote mail server after RCPT TO::

host ASPMX.L.GOOGLE.COM [777.777.77.77]: 550-5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try

550-5.1.1 double-checking the recipient's email address for typos or

550-5.1.1 unnecessary spaces. Learn more at

550 5.1.1 http://support.google.com/mail/bin/answer.py?answer=6596 x44si30293215eep.300 - gsmtp

т.е гугл сообщает, что такого ящика нет. Но по факту он есть. Беда-беда.

Нужна помощь в решении проблемы.