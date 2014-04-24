Настроить доступ к PHPMyAdmin на LEMP+Varnish Ubun

В системном администрировании я новичек. Поднял сервер VPS на DigitalOcean. Не получается настроить доступ к phpMyAdmin после настройки Vhost. Там что то простое, но просто для того кто знает.

Задача:

Сделать доступным phpmyadmin вида: yourdomain.com/phpmyadmin и объяснить как Вы это сделали чтобы я мог повторить.