Настройка сервера, перенос сайта

Системное администрированиеЗакрыт18 заявок296 просмотров
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Необходимо посоветовать конфу сервера, перенести на нее сайт.

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10 лет назад
ArtemyGorbunov
Артемий 
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 отзывов(-1)