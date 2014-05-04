Настроить vTiger CRM 6.0 и подружить его с CS Cart

Системное администрированиеЗакрыт2 заявки159 просмотров
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Есть сервер на Debian. Необходимо установить туда vTiger CRM и связать его с установленным CS Cart.

В первую очередь нужно, чтобы синхронизировались:

Заказы

Покупатели

Товары

Характеристики товаров (по возможности и при необходимости)

Акции на товары (в движке есть возможность акционных скидок и подарков при покупке)

Группы покупателей для дисконтной программы (ее еще нет, но планируется)

Источник откуда пришел заказ (на сайте реализовано по источнику сайту или по utm меткам)

Подарочные сертификаты

Наполненные корзины не перешедшие в покупку

Также, нужно будет настроить IP телефонию в связке с Asterisk. Потом птимизировать настройки сервера для работы со всей этой связкой.

Если нормально сработаемся, возможно нужна будет поддержка на абонплате или почасово.

10 лет назад
xeddin
Андрей 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад