Есть отдельный сервер от сайта с видео файлами. Нужно настроить сервер под раздачу видео и настроить защиту видео ссылок в плеере и в плейлистах, методом описанным здесь http://uppod.ru/talk_2697
Настроить vTiger CRM 6.0 и подружить его с CS Cart
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сервер на Debian. Необходимо установить туда vTiger CRM и связать его с установленным CS Cart.
В первую очередь нужно, чтобы синхронизировались:
Заказы
Покупатели
Товары
Характеристики товаров (по возможности и при необходимости)
Акции на товары (в движке есть возможность акционных скидок и подарков при покупке)
Группы покупателей для дисконтной программы (ее еще нет, но планируется)
Источник откуда пришел заказ (на сайте реализовано по источнику сайту или по utm меткам)
Подарочные сертификаты
Наполненные корзины не перешедшие в покупку
Также, нужно будет настроить IP телефонию в связке с Asterisk. Потом птимизировать настройки сервера для работы со всей этой связкой.
Если нормально сработаемся, возможно нужна будет поддержка на абонплате или почасово.
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