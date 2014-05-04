Настроить vTiger CRM 6.0 и подружить его с CS Cart

Есть сервер на Debian. Необходимо установить туда vTiger CRM и связать его с установленным CS Cart.

В первую очередь нужно, чтобы синхронизировались:

Заказы

Покупатели

Товары

Характеристики товаров (по возможности и при необходимости)

Акции на товары (в движке есть возможность акционных скидок и подарков при покупке)

Группы покупателей для дисконтной программы (ее еще нет, но планируется)

Источник откуда пришел заказ (на сайте реализовано по источнику сайту или по utm меткам)

Подарочные сертификаты

Наполненные корзины не перешедшие в покупку

Также, нужно будет настроить IP телефонию в связке с Asterisk. Потом птимизировать настройки сервера для работы со всей этой связкой.

Если нормально сработаемся, возможно нужна будет поддержка на абонплате или почасово.