Настроить защиту ссылок на видео файлы

Системное администрированиеЗавершен3 заявки165 просмотров
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Есть отдельный сервер от сайта с видео файлами. Нужно настроить сервер под раздачу видео и настроить защиту видео ссылок в плеере и в плейлистах, методом описанным здесь http://uppod.ru/talk_2697

10 лет назад
_Stavr_
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
esupport
45 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$30
1 день
Работа выполнена.
Получил четкое задание, которое с удовольствием выполнил Надеюсь поработать и с новыми проектами Николая в будущем