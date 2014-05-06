Установка/настройка IspManager 5

$50
Системное администрированиеЗакрыт6 заявок294 просмотра
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Дано: VDS, сайт на 1C bitrix работает на связке CentOS + ngnix без apache.

Необходимо: добавить панель управления ispmanager 5, избежать потери производительности и длительного отключения сайта. Настроить FTP, phpMyAdmin, почту, резервное копирование и т.п.

Нюансы: знающие люди говорят что для установки ispmanager необходим apache, соответственно понадобится перенастраивать bitrix.

10 лет назад
anggyre
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад