Настройка Apache Solr

В общем нужна помощь. CEntoS настроил, все сделал. Никак не получается сам девайс настроить на sip сервер Астера.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интернет-магазин на Drupal 7, периодически постоянно пропадают товары из-за некорректной работы Apache Solr.
Необходимо понять причину и устранить.
Пример ошибки в приложении.
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