Настройка Apache Solr

Системное администрированиеЗакрыт5 заявок165 просмотров
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Интернет-магазин на Drupal 7, периодически постоянно пропадают товары из-за некорректной работы Apache Solr.

Необходимо понять причину и устранить.

Пример ошибки в приложении.

Apache
10 лет назад
nubrik
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад