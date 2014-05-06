Настройка сервера

Системное администрированиеЗавершен1 заявка140 просмотров
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Настроить сервер для стабильной работы.

10 лет назад
LeonidY7375
Леонид 
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
micros
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 часов назад
10 лет назад
$50
1 день
Ещё раз спасибо за отлично выполненую работу и за помощь в вопросе, который не имел ни какого отношения к заданию. Отличный исполнитель, рекомендую!
Все отлично, оплата моментально. рекомендую!