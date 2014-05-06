Настройка сервера

Уважаемые администраторы! Проблема в следующем: На сервере настроены MX на google.mail http://i.gyazo.com/a251e3978ff3e9065e530b62582cb1cf.png Всегда всё работало хорошо. С недавних пор началась следующая проблема. Если прислать письмо с этого сервера, а потом попытаться ответить на него с любого другого почтового сервера (сделать REPLY ...