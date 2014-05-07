LeonidY7375

Нужен парсер контента с 4-х сайтов адалт тематики. Форма для ввода списка ссылок на страницы для парсинга. Парсинг: 1. Название 2. Категории - до 3-х первых категорий, разделенных запятой 3. ...
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- $100Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Установить и настроить nginx с модулем стримминга mp4, php, ftp, статистика darkstat. Сервер чистый, ОС DebianЗавершен11 лет назад
- $220
Нужно настроить сервер под KERNEL VIDEO SHARING DEBIAN 7 требования: http://www.kernel-video-sharing.com/ru/requirements/ обязательно оптимизация скорости работы, предотвращения утечки памяти и зависания скриптов Важно все ПО новое, дополнительно нужен фтп.Завершен11 лет назад
Требуется настроить сервер для работы cms Kernel Video Sharing.Системное администрирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Подмена IP: Требуется чтобы ссылка на видео привязывалась к IP адресу сервера на котором расположен скрипт. Функционал: Поле для ввода ссылки на страницу с видео или кода видео. Кнопка запуска парсера. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $60
Сделать поную настройку сервера и установить ffmpeg.Завершен11 лет назад
Требуется переписать некоторые модули сайта. Сайт работает на фреймворке CodeIgniter. Опыт работы с фреймворком обязателен.Веб-программирование7 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходим парсер видеофайлов с сайта seasonvar.ruВеб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Настроить сервер для стабильной работы.Завершен11 лет назад
Нужно установить ssl на 1 сайт. ОС Дебиан, установлена панель управления ispmanager. При установки ssl через панель возникает ошибка "Ошибка: Сертификат имеет неверное значение"Завершен11 лет назад
Перевести текст с русского на английский. Длина текста с пробелами 19000 символов. Тематика текста: информация о сайте, о нас, страница FAQ, партнёрское соглашение.Переводы26 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется сделать анимированный баннер в формате .gif в трёх размерах (728х90, 160х600, 468х60)Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
Сделать видеопрезентацию сайта с озвучкой в стиле инфографики. Продолжительность ролика ~1 минута. Срок до конца января (возможно увеличение срока). Под ключ.Видеомонтаж1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Сделать логотип для сайта о CPA маркетинге (cost per action).Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $80
Логотип для службы доставки пиццы, название "Майами". На логотипе должны присутствовать следующие элементы: -изображение пиццы (не фото) или круг в виде пиццы с отрезанным куском или что-то другое связанное с пиццей на ваше ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад
На этой странице http://www.kernel-video-sharing.com/ru/requirements/ внизу написаны требования для сервера хранения. Нужно установить php, nginx (поддержка стримминга flv+mp4), апач, фтп для загрузки файлов с сервера конвертации на сервер хранения.Завершен12 лет назад
Требуется настройка сервера под такие параметры: http://www.kernel-video-sharing.com/ru/requirements/Завершен12 лет назад
Требуется помощь в интеграции bitrix с 1с и минимальная консультация по работе с системой.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $200
В дизайне нужно проработать: -Логотип -Шапку сайта с логотипом, контактными данными (номер телефона - текстом), ссылками на страницы сайта: --Главная --О нас --Вызов агента ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужно сделать дизайн для сайта организации занимающейся ритуальной флористикой. В дизайне нужно проработать: -Логотип -Шапку сайта с логотипом, контактными данными, ссылками на страницы сайта: --Главная --О нас ...Дизайн сайтов28 заявокЗакрыт12 лет назад