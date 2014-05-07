LeonidY7375

Леонид LeonidY7375

 
34 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Продвижение сайтов, SMM, настройка рекламных компания в Яндекс Директ и Google AdWords

Профессиональная настройка рекламных компаний в Яндекс Директ и Google AdWords. 1 ключ - 1 объявление, UTM метки, подбор ключевых фраз, настройка ретагетинга. Под "Ключ" или под ваши параметры и требования.

Качественное и недорогое продвижение сайтов, улучшения поведенчиских факторов и только белые методы.

Продвижение ваших страниц в популярных социальных сетях. Аналитика и рекомендации.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

squirrel25
Виктор 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Парсер
Было приятно работать с Леонидом. Четкое ТЗ, вежливое общение, незамедлительная оплата.
Классный исполнитель! Работа была выполнена за несколько часов. При тестировании скрипта ни каких глюков/косяков не было найдено. Рекомендую!
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alegal
43 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Настроить сервер
DebianNginxPHP
Чёткая постановка задачи, с деньгами не затягивал. Рекомендую
Рекомендую, поставленную задачу выполнил быстро и правильно. Приятный в общении, с ответами не затягивал, на вопросы отвечал быстро.
Ответный отзыв
greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Логотип
Задача поставлена легко, утверждена и оплачена быстро
Работа была выполнена быстро и качественно.
Ответный отзыв
micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Настройка сервера
Все отлично, оплата моментально. рекомендую!
Ещё раз спасибо за отлично выполненую работу и за помощь в вопросе, который не имел ни какого отношения к заданию. Отличный исполнитель, рекомендую!
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micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$220
10 баллов
11 лет назад
Настройка сервера для стриминга
Debian
Работаем не первый раз, оплата моментально, доступы все есть! Рекомендую!
Поставленная задача была полностью выполнена. Ранее с подобной работой не смогли справиться 2 человека. Стоит отметить: постоянно был на связи, терпелив, настойчив и просто хорошо разбирается в этой теме. Приятно иметь дело, спасибо за выполненную работу.
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