Парсер прямой ссылки на видео из vk.com

Всех приветствую! Сайт надо восстановить до нормального рабочего состояния. Решить проблему грамотно, в сроки. Причина падения сайта неизвестна, но, возможно, из-за ошибки на сервере. Однако, техподдержка хоста говорит, что это проблема сайта, а не сервера. Сайт на джумле. Ваши ...