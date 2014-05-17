Требуется внести изменения в сайт на Битрикс

Требуется сделать функционал оплаты и отправки на электронный адрес клиента.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен человек работающий с битриксом.
Нужно добавить сверстанную страничку на сайт.
и сделать несколько правок с сортировкой.
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