Необходимо сделать простой видеохостинг на базе любого из скриптов: PHPMotion, ClipBucket, или на nginx + ffmpeg. Если есть другие варианты - они будут рассмотрены. Настроить дизайн лицевой страницы.

Основные требования - работа с видео: обрезка, загрузка, конвертация, поиск по аннотации, самые просматриваемые, embed code для сторонних сайтов. Остальное обговорим отдельно.