Видеохостинг

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок184 просмотра
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Необходимо сделать простой видеохостинг на базе любого из скриптов: PHPMotion, ClipBucket, или на nginx + ffmpeg. Если есть другие варианты - они будут рассмотрены. Настроить дизайн лицевой страницы.

Основные требования - работа с видео: обрезка, загрузка, конвертация, поиск по аннотации, самые просматриваемые, embed code для сторонних сайтов. Остальное обговорим отдельно.

10 лет назад
Anna03
Анна 
42 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад