Подключить сайт к системе Robokassa

$50
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки171 просмотр
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Необходимо подключить сайт к сисетеме http://robokassa.ru/ru/

Сайт на самописном движке.

Нужно сделать примерно так.

После выбора клиентом способо оплаты( Банковская Карта, Киви, или другой) клиент должен увидеть страницу что его заказ ушел на проверку и после подтверждения на e-mail клиенту приходит ссылка на сгенирированую страницу для оплаты.

10 лет назад
vio193
Илья 
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад