Подключить сайт к системе Robokassa

в http://casetamatic.ru/editor После перемещания фотки на чехол пользователь может изменить размер фотки и сделать её больше размера ячейки, в которой она расположена. Сейчас специально сделано так, что границы фотки не могут быть внутри ячейки (чтобы фотки расположенные ...