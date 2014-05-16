Доработка Интернет-магазина на Magento

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка110 просмотров
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Необходимо написать алгоритм позиционирования и масштабирования изображения относительно другого изображения в интернет-магазине.

1. Необходимо предусмотреть возможность пропорционального масштабирования принта относительно ширины (изменяя ширину принта, пропорционально изменяется высота принта без деформации его самого).

2. По умолчанию принт размещается по центру футболки в области груди.

3. Должна быть реализована возможность поднимать (координаты будут иметь отрицательное значение) или опускать принт (координаты будут иметь положительное значение) относительно номинального расположения. Этот же принцип использовать и для перемещения принта вправо и влево. Перемещая принт влево – координаты будут иметь отрицательное значение. Перемещая принт вправо – координаты будут иметь положительное значение. Если предложите свой вариант, но чтобы была возможность масштабировать и двигать принт учтем. Сайт пример http://futboland.com.ua/

Кто может взяться за работу? Напишите цену и сроки изготовления. Желательно с Украины, Харьков.

Magento
10 лет назад
alterego1
46 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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