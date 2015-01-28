Доработки на joomla

$100
Веб-программированиеЗавершен5 заявок157 просмотров
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0. Организовать нормальную структуру меню по уровням и с нормальными хлебными крошкми!. Например у всех брендов (наши партнеры) нет хлебных крошек, хотя внутри сайта категории и подкатегории присвоены!)

1. Добавить карту сайта в html и в xml формате.

2. Закрыть от индексации страницы формы

3. Если нажимать на “О компании” – то там, то 404 страница, то главная…. Убрать из горизонтального меню пункт "О компании". Сам сайт должен номинально открываться на этой странице и на эту страницу должна вести ссылка с логотипа сайта.

4. Некоторые ссылки не корректные, сделать ЧПУ, а со старых УРЛ редирект в .htaccess

5. Есть мусорные страницы - их походу какой-то модуль плодит, м.б хлебные крошки или SEF компонент.

Их не должно быть: (список скину)

6. Внизу страницы для продвижения по северным регионам подмосковья можно прописать список городов “Где мы работаем” – Это в шаблоне на все страницы.

7. При нажатии на грузовичок (Элемент дизайна), делается линк на страницу доставка.

8. Нужно вместо “Фотогалерея” создать там страничку “Объекты” и должен быть какой то модуль, чтобы эти объекты можно было туда добавлять примерно как тут: sklad-pro.ru/objekty.html

9. Картинки на сайте сделать раскрывающимися, чтобы при нажатии они открывались в модуле галереи.

10. На каждую страницу под текстом добавить по 2-3 объекта с заголовками и превьюшками – тут отличный пример - sklad-pro.ru/sklady/teplye-sklady.html

11. При загрузке сайта левое меню должно открываться с открытыми подпунктами первого пункта.

12. Организовать раздел "Отзывы" таким образом, чтобы отображался список, состоящий из фото человека, оставившего отзыв+текст отзыва. При этом отзывы должны отображаться на каждой странице сайта.

13. На сайте sklad-pro.ru внизу каждой страницы есть форма “Запрос коммерческого предложения”, такую же форму нам бы тоже на сайт!

14. В левом меню в категориях…не помещается название подкатегории во всплывающем элементе. Смотрится убого, нужно как-то это поправить.

Подробнее скину выбранному исполнителю…

Пишите бюджет и сроки…

Без предоплаты…

Joomla
10 лет назад
snv-project
Павел 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
green_igor
Игорь 
33 годаБеларусь
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$90
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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