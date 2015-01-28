Доработки на joomla

Запилить в угол интернет-магазина http://jqueryui.com/slider/#range Либо ковырнуть уже существующий фильтр ползунок таким образом, что бы передавал в форму данные.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
0. Организовать нормальную структуру меню по уровням и с нормальными хлебными крошкми!. Например у всех брендов (наши партнеры) нет хлебных крошек, хотя внутри сайта категории и подкатегории присвоены!)
1. Добавить карту сайта в html и в xml формате.
2. Закрыть от индексации страницы формы
3. Если нажимать на “О компании” – то там, то 404 страница, то главная…. Убрать из горизонтального меню пункт "О компании". Сам сайт должен номинально открываться на этой странице и на эту страницу должна вести ссылка с логотипа сайта.
4. Некоторые ссылки не корректные, сделать ЧПУ, а со старых УРЛ редирект в .htaccess
5. Есть мусорные страницы - их походу какой-то модуль плодит, м.б хлебные крошки или SEF компонент.
Их не должно быть: (список скину)
6. Внизу страницы для продвижения по северным регионам подмосковья можно прописать список городов “Где мы работаем” – Это в шаблоне на все страницы.
7. При нажатии на грузовичок (Элемент дизайна), делается линк на страницу доставка.
8. Нужно вместо “Фотогалерея” создать там страничку “Объекты” и должен быть какой то модуль, чтобы эти объекты можно было туда добавлять примерно как тут: sklad-pro.ru/objekty.html
9. Картинки на сайте сделать раскрывающимися, чтобы при нажатии они открывались в модуле галереи.
10. На каждую страницу под текстом добавить по 2-3 объекта с заголовками и превьюшками – тут отличный пример - sklad-pro.ru/sklady/teplye-sklady.html
11. При загрузке сайта левое меню должно открываться с открытыми подпунктами первого пункта.
12. Организовать раздел "Отзывы" таким образом, чтобы отображался список, состоящий из фото человека, оставившего отзыв+текст отзыва. При этом отзывы должны отображаться на каждой странице сайта.
13. На сайте sklad-pro.ru внизу каждой страницы есть форма “Запрос коммерческого предложения”, такую же форму нам бы тоже на сайт!
14. В левом меню в категориях…не помещается название подкатегории во всплывающем элементе. Смотрится убого, нужно как-то это поправить.
Подробнее скину выбранному исполнителю…
Пишите бюджет и сроки…
Без предоплаты…
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