Необходимо спарсить сайт из вебархива (web.archive.org), около 100стр. и поставить include сверху и снизу, например, чтобы поставить счетчик.
Разработка плагина для WordPress - запись на прием
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уважаемые фрилансеры!
Необходим плагин для онлайн-записи к специалисту (клиники), с бронирование времени.
Платформа: WordPress.
Назначение плагина:
Дает возможность посетителю записаться на прием к выбранному им специалисту, на выбранное им (и незанятое никем до него) время.
Сфера применения – сайт клиники.
Примечания:
- Время записи бронируется.
- «Специалисты» - это пользовательский тип записей с custom fields.
Подробное ТЗ в приложении.
Пожалуйста, сообщите сроки и стоимость.
Ссылки на портфолио приветствуются.
P.S. Если вам удастся найти готовую разработку-плагин под wordpress, которая удовлетворяет описанному функционалу, пишите - договоримся.
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