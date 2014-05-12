Разработка плагина для WordPress - запись на прием

Уважаемые фрилансеры!

Необходим плагин для онлайн-записи к специалисту (клиники), с бронирование времени.

Платформа: WordPress.

Назначение плагина:

Дает возможность посетителю записаться на прием к выбранному им специалисту, на выбранное им (и незанятое никем до него) время.

Сфера применения – сайт клиники.

Примечания:

- Время записи бронируется.

- «Специалисты» - это пользовательский тип записей с custom fields.

Подробное ТЗ в приложении.

Пожалуйста, сообщите сроки и стоимость.

Ссылки на портфолио приветствуются.

P.S. Если вам удастся найти готовую разработку-плагин под wordpress, которая удовлетворяет описанному функционалу, пишите - договоримся.