Достать сайт из web.archive.org

Нужно разместить на сайте страничку с прайсом, я так понимаю, что без программирования не обойтись. Все материалы прикрепил. Посмотрите шаблон, обьяснения ниже. Кроссбраузерность обязательна. Заголовок «Стоимость картриджей» должен быть по середине и размером вак и все заголовки ...