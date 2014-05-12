Поправить скрипт обесцвечивания картинок

http://bita.enabea.com/clients/items/

задача: вывести нецветные логотипы, при наведении - становится цветным

Скрипт работает, однако очень большая пауза до обесвечивания, т.е. сначала пользователь видит долгое время цветные картинки, потом они резко становятся нецветными.

Требуется поправить скрипт или в крайнем случае предложить другой.

В проект - сумму и сроки.