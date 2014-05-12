Поправить скрипт обесцвечивания картинок

Нужно написать/переписать функцию для php-скрипта: вот так это работает в консоле: curl -F "Content-Type=audio/x-wav" -F "audio=@/tmp/file-name.wav" asr.yandex.net/asr_xml\?key=my_secure_key\&uuid=12 345678123456781234567812345678\&topic=maps\&lang=r u-RU В ответ сервер отдает примерно это: ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://bita.enabea.com/clients/items/
задача: вывести нецветные логотипы, при наведении - становится цветным
Скрипт работает, однако очень большая пауза до обесвечивания, т.е. сначала пользователь видит долгое время цветные картинки, потом они резко становятся нецветными.
Требуется поправить скрипт или в крайнем случае предложить другой.
В проект - сумму и сроки.
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