Фронт-энд разработчик/дизайнер

Необходимо сделать сайт на джумле,поставить готовый шаблон настроить магазин,прикрутить платежную систему и спарсить 4 категории для магазина!
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ищу фронт-энд разработчика для временной работы (с возможным продлением), требуется опыт c javacscript, jquery, django, для back-end ничего писать не нужно, но фамильярность с django templates обязательна, cryptojs это плюс.
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