Всем привет! Нужно настроить работу между сайтом efind.ru и нашей базой данных! В кратце о работе скрипта... Есть сервис efind.ru на нем тусуются заводы и ищут нужные компоненты для своего производства. На этом сервисе разные компании, в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создание плагина к любой CMS
Суть работы плагина.
Нужно сделать такой плагин , который обеспечивает скачивание контента с определенной папки на сервере, при этом скачивание начинается тогда , когда биллинг дает добро, при этом ссылка на скачивание для каждого пользователя разная, и действует определенное время, например 48 часов.
Для чего это нужно.
Есть сайт, это простая лендинг страница по продаже двд диска, при оплате сторонний биллинг дает команду что платеж прошел и все нормально,и тогда пользователю дается ссылка на скачивание, вот нужно сделать механизм появления этой ссылки, для каждого пользователя разной и живущей определённое время. Система управления не важна.
Все вопросы пишите в личку.
- Похожие заказы
- Веб-программирование7 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно сделать конструктор, как в макете. или подключить какой нить аналогичный плагин. в заявке жду цену и сроки.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте. Нужно написать сервис по проверке уникальности текстов. Написать надо на php Что то вроде миратулз. Может быть у кого то уже есть подобные наработки. Сервис должен работать с системой антигейт или через прокси. Интересуют люди, кто реально ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Наш движок (Мелбис) присваивает каждому товару две фотографии - одна маленькая, вторая большая. xml выводит именно маленькую (150 на 150 px), а нам нужно большую фотографию в xml. Сайт allegro.com.ua. Просьба указать стоимость и сроки.Завершен10 лет назад
Доброго! Есть сайт bailian.ru - после переезда на новый сайт урлы поменяли, старые вылетают с 404. Задача - поменять новые урлы на старые - через админку (cms joomla) - предпочтительно. На крайний случай настроить редирект ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Имеется модуль онлайн-бронирования, интегрированный с 1С. Код модуля полностью открыт, движок сайта Битрикс. Страница выглядит вот так: http://cityhotelgroup.com/reservation/index.php?hotel=767 Необходимо отключить AJAX при загрузке выбранных номеров (должен быть переход на новую страницу) и изменить внешний вид datapicker-а. ...Завершен10 лет назад
- $100
Суть проблемы: стандартными средствами Яндекса нельзя выгрузить отчет, включающий нужные мне показатели рекламной компании. Именно выгрузить. Хотя я могу их посмотреть через ДиректКоммандер (родное приложение Яндекса), но выгрузить в эксель не могу. Есть что-то, ...Завершен10 лет назад
Нужно в блок установить скрипт карусели. Карусель должна быть написана только посредством js и стилей. Без jqueryВеб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
Работа для спациалиста PHP/MySql со знанием Prestashop. Или для тех кто очень хочет знать Prestashop при хороших знаниях PHP/MySQL. Называйте свою стоимость и сроки. Задача - Есть услуга ремонт. Каждая неисправность техники аполняется как отдельный товар. ...Закрыт10 лет назад
Нужно создать приложение Google Ghrome как на easttown.ru. Данное приложение облегчает заказ товаров на taobao.com и Tmall.com. Заказ соохраняет в Google Docs. Нужен такой же функционал.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад