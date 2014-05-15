Требуется создание плагина к любой CMS

Суть работы плагина.

Нужно сделать такой плагин , который обеспечивает скачивание контента с определенной папки на сервере, при этом скачивание начинается тогда , когда биллинг дает добро, при этом ссылка на скачивание для каждого пользователя разная, и действует определенное время, например 48 часов.

Для чего это нужно.

Есть сайт, это простая лендинг страница по продаже двд диска, при оплате сторонний биллинг дает команду что платеж прошел и все нормально,и тогда пользователю дается ссылка на скачивание, вот нужно сделать механизм появления этой ссылки, для каждого пользователя разной и живущей определённое время. Система управления не важна.

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