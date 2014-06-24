Ошибка в xml

Веб-программированиеЗавершен3 заявки213 просмотров
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Наш движок (Мелбис) присваивает каждому товару две фотографии - одна маленькая, вторая большая. xml выводит именно маленькую (150 на 150 px), а нам нужно большую фотографию в xml.

Сайт allegro.com.ua.

Просьба указать стоимость и сроки.

10 лет назад
ALLEGRO-MUSIC
Евгений 
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
finboss
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
10 лет назад
$25
3 дня
Сделано все быстро и правильно. Спасибо.
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