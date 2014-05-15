Требуется программисты

$1000
Веб-программированиеЗавершен7 заявок216 просмотров
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Здравствуйте уважаемые профессионалы. Срочно требуется для постоянного и долговременного сотрудничества программист для создания сайтов.

Навыки:

1 Верстка

2 знание любой из систем CMS, предпочтительно Джумла.

3 Выполнения своих задач в точно установленный срок.

4 Минимум 4 часа нахождения в сети в рабочее время.

Работа оплачиваться как по проектно, так и на зарплатой основе,как вам будет удобно.

Работы очень много.

Если вы не имеете отзывов, то готовьтесь к выполнению маленького тестового задания на своем сервере.

Все вопросы в пишите в личку

Все вопросы пишите в личку.

10 лет назад
Vladimmm
44 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
7 отзывов(-2)
Выбранный исполнитель
itlabs
Денис 
36 летКазахстан
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$500
30 дней
Спасибо Денису, отменно положительные результаты тестовых работ и будем постоянно работать всем рекомендую
Доволен сотрудничеством с Владимиром! Коммуникабелен, четко формулирует тз, оплата без задержек. Более того оплата проходит с бонусами. Рекомендую!
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