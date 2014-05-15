Требуется программисты

Сайт nusep.nl, после переезда с другого домена, нужно подправить: 1. ссылки на языковые версии в шапке 2. страница /nl/contactnl перестала работать 3. поменять email, на который отправляются данные заполненных форм на страницах контакта и /nl/subscribe
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Здравствуйте уважаемые профессионалы. Срочно требуется для постоянного и долговременного сотрудничества программист для создания сайтов.
Навыки:
1 Верстка
2 знание любой из систем CMS, предпочтительно Джумла.
3 Выполнения своих задач в точно установленный срок.
4 Минимум 4 часа нахождения в сети в рабочее время.
Работа оплачиваться как по проектно, так и на зарплатой основе,как вам будет удобно.
Работы очень много.
Если вы не имеете отзывов, то готовьтесь к выполнению маленького тестового задания на своем сервере.
Все вопросы в пишите в личку
Все вопросы пишите в личку.
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