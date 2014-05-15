Требуется программисты

Здравствуйте уважаемые профессионалы. Срочно требуется для постоянного и долговременного сотрудничества программист для создания сайтов.

Навыки:

1 Верстка

2 знание любой из систем CMS, предпочтительно Джумла.

3 Выполнения своих задач в точно установленный срок.

4 Минимум 4 часа нахождения в сети в рабочее время.

Работа оплачиваться как по проектно, так и на зарплатой основе,как вам будет удобно.

Работы очень много.

Если вы не имеете отзывов, то готовьтесь к выполнению маленького тестового задания на своем сервере.

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Все вопросы пишите в личку.