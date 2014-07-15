Реализовать форму записи на тест-драйв

Веб-программированиеЗавершен2 заявки159 просмотров
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Сайт на джумле.

Необходимо реализовать форму аналогичную http://lifan-car.ru/dealers/testdrive/

Всё должно быть также (выбор даты, при выборе модели меняются изображения и т.д.), поля "город" и "дилер" убрать. Заявки должны уходить на электронную почту.

Срок - сегодня до 14-00 по Москве.

10 лет назад
Tarti
Дарья 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
5 отзывов
Выбранный исполнитель
EvPut
47 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
41 отзыв(-3)
10 лет назад
$20
1 день
Отличный программист! Задача была выполнена в срок, результат в точности соответствовал заявленным требованиям.
Всё отлично. Доволен сотрудничеством. Рекомендую.
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