Реализовать форму записи на тест-драйв

Сайт на джумле.

Необходимо реализовать форму аналогичную http://lifan-car.ru/dealers/testdrive/

Всё должно быть также (выбор даты, при выборе модели меняются изображения и т.д.), поля "город" и "дилер" убрать. Заявки должны уходить на электронную почту.

Срок - сегодня до 14-00 по Москве.