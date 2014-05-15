Найти и установить модуль для Opencart

Требуется доработка для OStore 1.5.5.2.

Найти и установить модули (у меня модулей нет, нужно именно найти модули):

- Галерея (данный модуль должен поддерживать SeoPro и иметь возможность создавать несколько галерей на сайте, любой модуль, кроме "Модуль Блог | Новости | Отзывы | Галерея | FAQ").

- Модуль новостей