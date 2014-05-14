Скрипт для MetaTrader4

Нужен толковый программист для доработок и администрирования сайта на Битрикс Сейчас стоят такие задачи 1. Поменять водяной знак (надо несколько по диагонали) 2. В карточку добавить всплывающее окно про доставку в регионы и по Москве (marketplace) 3. Поправить косяк поиска (до 3 ...