Скрипт для MetaTrader4

$10
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки112 просмотров
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Написать скрипт который переносит сделки из файла CSV на граффик МetaTrader4

10 лет назад
antonbergov
Антон 
49 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 отзывов
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