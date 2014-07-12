Изменение функционала в скрипта (php+mysql)

Необходимо создать универсальный фильтр для постов ( а так же страниц, custom post types, и т.д.) основываясь на любом наборе атрибутов и свойств. Вот тут более подробно и с картинками: http://gd.is/wp/universal-filter-tz.html Нужно сделать плагин ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Существует работающий код php, смысл по большому счета работа которого сводится к просмотру данных из mysql и добавлению/редактированию. Система предназначена для хранения и обработки заказов клиентов. Задача скопировать этот код, и на его основе, изменив немного первоначальный функционал, подогнать его под новые задачи. Для образца, что нужно переделать -скриншот странциы в приложении. Таких страниц будет несколько. И некоторые дополнительные работы. Более конкретно, в т.ч. с демонстрацией объясню по скайпу или иным образом. Рассматриваю заявки только от исполнителей с отзывами.
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