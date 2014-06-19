Доработка лендинга на модх

1. Нужно на главной вместо фото основного сделать сменный слайдер, без каких либо эффектов, просто плавная смена + чтобы эти баннеры было легко менять.

2. добавить на страницу виджет вк, такого типа http://prntscr.com/3iimkk, расположить необходимо в самом низу страницы.

3. под значками соц сетей добавить подписи "Мы в социальных сетях". значки располагаются здесь http://prntscr.com/3irx6o, и http://prntscr.com/3irx9w

4. из названия студии убрать слово "частная" http://prntscr.com/3iryhh