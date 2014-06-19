Доработка лендинга на модх

Для специалиста этого направления. Тема - аренда строительной и дорожной техники :экскаватоы-погрузчики,дорожные работы, вывоз строительного мусора,снега и т.д. Клонируем http://spq-stroy.ru/services Делаем всё так же по компоновке и содержанию на любой CMS. Нужно внести коррективы по шрифту, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Нужно на главной вместо фото основного сделать сменный слайдер, без каких либо эффектов, просто плавная смена + чтобы эти баннеры было легко менять.
2. добавить на страницу виджет вк, такого типа http://prntscr.com/3iimkk, расположить необходимо в самом низу страницы.
3. под значками соц сетей добавить подписи "Мы в социальных сетях". значки располагаются здесь http://prntscr.com/3irx6o, и http://prntscr.com/3irx9w
4. из названия студии убрать слово "частная" http://prntscr.com/3iryhh
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