Доработка лендинга на модх

$40
Веб-программированиеЗавершен5 заявок191 просмотр
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1. Нужно на главной вместо фото основного сделать сменный слайдер, без каких либо эффектов, просто плавная смена + чтобы эти баннеры было легко менять.

2. добавить на страницу виджет вк, такого типа http://prntscr.com/3iimkk, расположить необходимо в самом низу страницы.

3. под значками соц сетей добавить подписи "Мы в социальных сетях". значки располагаются здесь http://prntscr.com/3irx6o, и http://prntscr.com/3irx9w

4. из названия студии убрать слово "частная" http://prntscr.com/3iryhh

10 лет назад
cmyker
Олег 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
119 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
mister12
Андрей 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$30
2 дня
Все отлично!
Очень доволен работой с заказчиком
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