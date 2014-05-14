PHP программист

Всем здравствуйте.

В связи с большим кол-вом работ ищем PHP программиста удаленно (фрилансера) на постоянную ставку.

Можно с опытом работы от 1 года. Мы научим и поможем влиться в текущие проекты.

У нас 90% проектов интересные :) Надо будет заняться еще проектами для внутренного использования

Гибкий график работы. Могу дать время на завершение текущих проектов и поработать вместе месяц-два и посмотреть как мы сработаемся. (все обсуждаемо)

Обязательное знание английского – возможность читать и понимать документацию. Общение внутри команды у нас на русском.

Пишите пожалуйста какой опыт в PHP имеется и с какими технологиями работали:

1) Yii / CakePHP / Symphony фреймворки

2) Drupal / Joomla / Wordpress CMS

3) Использование JQuery/JavaScript, Smarty, Bootstrap (CSS фреймворк от twitter)

4) GIT – практически все проекты ведутся в git. Если опыта нет, то можем научить.

5) Регистрация и логин через Facebook / Twitter

6) Подключение оплаты через PayPal

7) Использование разных рода API – подключить какой-то сторонний сервис, например, импорт товаров с Ebay, работа с Google Analitycs через API и тп.

8) Простое администрирование серверов – установка и настройка Nginx+PHP, MySQL, Sphinx, Solr

9) Тестирование (и написание тестов) через Selenium

10) Написание технических статей/советов для блога компании.

Жду предложений.

С уважением,

Сергей