PHP программист

Ищется исполнитель на разработку серьезного проекта на Yii. Можно как частично, так и полностью. Проект уже начат и сделана часть. Необходимо закончить. Так же необходима реализация элеменов на js/juqery. За подробностями в ЛС.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем здравствуйте.
В связи с большим кол-вом работ ищем PHP программиста удаленно (фрилансера) на постоянную ставку.
Можно с опытом работы от 1 года. Мы научим и поможем влиться в текущие проекты.
У нас 90% проектов интересные :) Надо будет заняться еще проектами для внутренного использования
Гибкий график работы. Могу дать время на завершение текущих проектов и поработать вместе месяц-два и посмотреть как мы сработаемся. (все обсуждаемо)
Обязательное знание английского – возможность читать и понимать документацию. Общение внутри команды у нас на русском.
Пишите пожалуйста какой опыт в PHP имеется и с какими технологиями работали:
1) Yii / CakePHP / Symphony фреймворки
2) Drupal / Joomla / Wordpress CMS
3) Использование JQuery/JavaScript, Smarty, Bootstrap (CSS фреймворк от twitter)
4) GIT – практически все проекты ведутся в git. Если опыта нет, то можем научить.
5) Регистрация и логин через Facebook / Twitter
6) Подключение оплаты через PayPal
7) Использование разных рода API – подключить какой-то сторонний сервис, например, импорт товаров с Ebay, работа с Google Analitycs через API и тп.
8) Простое администрирование серверов – установка и настройка Nginx+PHP, MySQL, Sphinx, Solr
9) Тестирование (и написание тестов) через Selenium
10) Написание технических статей/советов для блога компании.
Жду предложений.
С уважением,
Сергей
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