Правки на сайте

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки153 просмотра
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Ищу верстальщика, для правок сайта.

сайт стоит на netcat

правки такого рода-

Настройка переходов с главной страницы на выборки

Создание раздела со спец-предложениями

Сделать главную страницу каталога списком категорий с картинками

с возможностью самостоятельно добавлять картинку каждой категории

Настройка поиска

В каталоге

- добавление цены для каждого товара (старая, новая), с возможностью выбора (руб, EUR, по запросу)

- вывод каталога в виде матрицы (3 столбца)

- сделать обратную сортировка в каталоге

- сделать меньше шрифт в описании

В катлоге настройка фильтра под каждую категорию

Сделать раздел «Каталоги» с возможностью загрузки PDF

сайт- шлифмир.рф

Ищу хорошего верстальщика для постоянного сотрудничества.

10 лет назад
efimovm
37 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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