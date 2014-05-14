Правки на сайте

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Ищу верстальщика, для правок сайта.
сайт стоит на netcat
правки такого рода-
Настройка переходов с главной страницы на выборки
Создание раздела со спец-предложениями
Сделать главную страницу каталога списком категорий с картинками
с возможностью самостоятельно добавлять картинку каждой категории
Настройка поиска
В каталоге
- добавление цены для каждого товара (старая, новая), с возможностью выбора (руб, EUR, по запросу)
- вывод каталога в виде матрицы (3 столбца)
- сделать обратную сортировка в каталоге
- сделать меньше шрифт в описании
В катлоге настройка фильтра под каждую категорию
Сделать раздел «Каталоги» с возможностью загрузки PDF
сайт- шлифмир.рф
Ищу хорошего верстальщика для постоянного сотрудничества.
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