Нужен чекер новых тем на конкретном форуме

Здравствуйте!

Нужно написать скрипт, который раз в час будет проверять первые 10 страниц в разделе форума:

https://bitcointalk.org/index.php?board=159.0

И искать на этих страницах свежесозданные темы, а также собирать для этих тем статистику о том, сколько сообщений было в них запощено за 24 часа. Результаты должны отправляться на почту также раз в час.

Письмо на почту должно отправляться в виде:

Заголовок письма:

Если есть тема, которой раньше не было, то в заголовке должно быть написано "НОВАЯ ТЕМА НА BITCOINTALK.ORG"

Если новой темы нет, то пусть будет "Отчет по темам на bitcointalk.org"

Тело письма:

Если есть новая тема, то пусть в письме будет написано следующее:

НОВАЯ ТЕМА

Время и дата создания темы, Заголовок темы, ссылка на тему

Ниже должен быть отчет по постам более старых тем:

ОТЧЕТ ПО ПОСТАМ

время и дата создания темы, заголовок темы, ссылка на тему, число постов за последние 24 часа

время и дата создания темы, заголовок темы, ссылка на тему, число постов за последние 24 часа

время и дата создания темы, заголовок темы, ссылка на тему, число постов за последние 24 часа

Нужно этот список тем сортировать по числу постов за последние 24 часа.

В отчете по постам должны быть только темы, которые скрипт однажды нашел как новые. На форуме уже есть куча тем с большим количеством постов - они нам не нужны, нам нужны только новые, которые появятся с того момента как запустим скрипт.

Просьба отписать в комментариях к данному объявлению сколько будет стоить разработка такого скрипта и сколько времени потребуется на выполнение работы.

Оплата по Вебмани WMR или Яндекс Деньги по факту выполнения работы.

Спасибо