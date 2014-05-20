Доработка сайта

Задачи для исполнителя:

1. Установка логотипа на сайт (лого я предоставлю)

2. Редактирование страниц на сайте (изменение текстовой информации и добавление картинок, которые я предоставлю)

3. Смена телефона, почты и адреса на сайте

4. Доработка форм для отправки сообщений через сайт (заказать звонок, оставить заявку на создание бизнеса)

5. Смена значков для выбора бизнес-пакетов на странице "оставить заявку на создание бизнеса"

6. Установка Яндекс Метрики на сайт

7. Помощь в регистрации почты для бизнеса (на mail)

8. Добавление подписи к картинке на главной странице

9. Добавление новых страниц на сайте