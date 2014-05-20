Доработка сайта

Необходимо сделать интерактивный генплан как в примере: http://aviatorov.ru/genplan/index.php Он должен потом встраиваться на сайт под Wordpress и адекватно работать в разных браузерах на разных устройствах, том числе и на Apple. Бюджет 15 000р. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задачи для исполнителя:
1. Установка логотипа на сайт (лого я предоставлю)
2. Редактирование страниц на сайте (изменение текстовой информации и добавление картинок, которые я предоставлю)
3. Смена телефона, почты и адреса на сайте
4. Доработка форм для отправки сообщений через сайт (заказать звонок, оставить заявку на создание бизнеса)
5. Смена значков для выбора бизнес-пакетов на странице "оставить заявку на создание бизнеса"
6. Установка Яндекс Метрики на сайт
7. Помощь в регистрации почты для бизнеса (на mail)
8. Добавление подписи к картинке на главной странице
9. Добавление новых страниц на сайте
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