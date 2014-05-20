Доработка сайта

$100
Веб-программированиеЗавершен7 заявок192 просмотра
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Задачи для исполнителя:

1. Установка логотипа на сайт (лого я предоставлю)

2. Редактирование страниц на сайте (изменение текстовой информации и добавление картинок, которые я предоставлю)

3. Смена телефона, почты и адреса на сайте

4. Доработка форм для отправки сообщений через сайт (заказать звонок, оставить заявку на создание бизнеса)

5. Смена значков для выбора бизнес-пакетов на странице "оставить заявку на создание бизнеса"

6. Установка Яндекс Метрики на сайт

7. Помощь в регистрации почты для бизнеса (на mail)

8. Добавление подписи к картинке на главной странице

9. Добавление новых страниц на сайте

10 лет назад
Rafael1980
Никита 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
8 отзывов(-2)
Выбранный исполнитель
proger86
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
494 отзыва(-10)
10 лет назад
$128
1 день
Отличный мастер! Будем работать еще!
Только самые положительные эмоции от сотрудничества! С Никитой замечательно работается, он очень надёжный заказчик и очень приятный в общении человек! Интересный проект, чётко сформулированные требования к работе, оплата мгновенная. Спасибо, надеюсь на продолжение сотрудничества!
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