Серверные скрипты

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка148 просмотров
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Добрый день, уважаемые фрилансеры.

Нужен серверный скрипт(ы) на PHP.

- сбор проксей

- чек проксей

Выполнятся будут в CRON. Сохранение в MySQL. Структура таблицы есть.

Получать информацию по прокси – тип прокси (http, socks4,5) и страна.

Наверняка, подобная задача уже выполнялась сотню раз, поэтому если есть готовые рабочие скрипты куплю без проблем.

Источники для сбора проксей. Тут не могу сказать как лучше сделать, либо сканировать диапазоны IP, либо собирать с форумов/сайтов.

Жду ваших предложений. Со сроками и стоимостью.

10 лет назад
kivilev
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
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