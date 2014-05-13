В кратце: учет товара по партиям и складам. приход-расход товара. перемещение, списание, инвентаризация контроль оплаты, учет наличности в кассе. различные права и интерфейсы пользователей. есть фреймворк для интерфейса. уже проще. реализация с использованием php, jquery, js, ajax, mysql желательно на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Объект www.giprint.ru
Задача полная автоматизация сайта с целью заказа продукции без посещения офиса или визита на производство.
Т.е. даже должна быть возможность заказать образец продукции домой. Курьеру должна сразу приходить заявка в виде СМС и его куратору на почту.
По модулям, мне понравилась классификация, предлагаю ее также использовать
1. Модуль он лайн заказа с выбором шаблона макета.
Визитки вот точная реализация с меньшими действиями, чтобы шаги указывались в нижнее части. Дизайн перешлем, он должен быть легким не загруженным.
http://visitus.ru/constructor/new/
http://www.printclick.ru/catalog/cards/business-cards/ - хуже реализация
По всей остальной продукции все также
Шаблоны и вперед.
По стаканам, там нужно выбрать объем и прикрепить макет, программно должен корректировать его разверстку на стакан или отправить его в любом виде, чтобы отдел дизайна тогда отредактировал или отрисовал заново. При каждой отправке обязательно должны быть указаны требования к макету, чтобы загрузить программно. Если загружают Джипег или ворд то + стоимость отрисовки.
2. Поиск по сайту
Нам его нужно изменить,
Выставив приоритеты:
1. Раздел продукции
2. Новости
3. Упоминание в тексте
3. Смс/email оповещение (для Интернет-магазина)
Очень хотим после оплаты или готовности, чтобы обязательно происходило уведомление.
Модуль управления заказами (для Интернет-магазина)
Да хотим это сделать в связке с 1С.
Также нужно подключить раздел Эквайринг, оплата картой. У нас все заключено с Альфа Банком.
Третий пункт это единый модуль автоматизации в т.ч. либо с 1С, либо программно в связке с аутлуком. Предложение от Вас
При оплате должны быть указаны опции пригласить курьера для выбора бумаги + 300р, и т.д. т.е. реализации по анологии с http://www.dostami.ru
Интересует бюджет: ждём Ваших предложений
И так же интересуют сроки.
Возможность заключения договора.
- Похожие заказы
- $850Веб-программирование14 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно доработать стандартное облако тегов Webasyst`a. Подробное тз во вложении.Закрыт10 лет назад
Сделать правки на 2-х сайтах. Цель «Онлайн заявка» Сейчас во время заполнения заявки и после ее отправки пользователь находится на 1 и той же странице, по тому вычислить тех, кто реально отправил, нет возможности. Нужно сделать новую страницу "Спасибо ...Завершен10 лет назад
Требуется ASP программист для доработки сайта и калькулятора на сайте. Нужно уметь: JS MVC ASP4 Оплата почасовая. Пишите ставку. Оплата Webmoney, ЯД, Альфа.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть список Класс добавляется автоматически $( "ul li" ).each(function( index_li ) { $(this).addClass('n'+index_li); }); При скролле вниз классы должны меняться циклично на и далее Аналогично, при прокрутке вверх - цикличность смены классов - в обратном порядке. Реализация на jquery.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Используя библиотеку Synapse http://synapse.ararat.cz на основе VK API реализовать функцию function PostPhoto (Login, Password, PhotoPath: String): Integer; Функция выполняет следующие действия - Осуществляет авторизацию пользователя в Одноклассники используя Login, Password - Осуществляет постинг фотографии расположенной на компьютере по пути ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $100
Приветствую всех. Задача. Есть работающий сайт, созданный на вордпрес Есть гугл карты уже внедренные в сайт. Нужно доработать админку вордпреса так, чтобы можно было добавлять метки на карту из админки вордпреса, минуя прописывания всяческих id в коде. ...Завершен10 лет назад
Есть сайт - лендинг, нужно сделать 100% копию только поменять пару фоток в разделе галерея, контакты, отзывы. Всю инфу кину в личкуЗавершен10 лет назад
Требуется разработать калькулятор Скидывайте свои заявки с обязательным указанием цены и сроков.Веб-программирование11 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Всем привет. Нужен ответственный и порядочный человек, который не собирается пропадать и готов к долгосрочному сотрудничеству. Суть проекта, есть рабочий сайт, необходимо изменить структуру главной страницы в соответствие с дизайном. Макет главной страницы есть. Техническое ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт10 лет назад