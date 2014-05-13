Объект www.giprint.ru

Задача полная автоматизация сайта с целью заказа продукции без посещения офиса или визита на производство.

Т.е. даже должна быть возможность заказать образец продукции домой. Курьеру должна сразу приходить заявка в виде СМС и его куратору на почту.

По модулям, мне понравилась классификация, предлагаю ее также использовать

1. Модуль он лайн заказа с выбором шаблона макета.

Визитки вот точная реализация с меньшими действиями, чтобы шаги указывались в нижнее части. Дизайн перешлем, он должен быть легким не загруженным.

http://visitus.ru/constructor/new/

http://www.printclick.ru/catalog/cards/business-cards/ - хуже реализация

По всей остальной продукции все также

Шаблоны и вперед.

По стаканам, там нужно выбрать объем и прикрепить макет, программно должен корректировать его разверстку на стакан или отправить его в любом виде, чтобы отдел дизайна тогда отредактировал или отрисовал заново. При каждой отправке обязательно должны быть указаны требования к макету, чтобы загрузить программно. Если загружают Джипег или ворд то + стоимость отрисовки.

2. Поиск по сайту

Нам его нужно изменить,

Выставив приоритеты:

1. Раздел продукции

2. Новости

3. Упоминание в тексте

3. Смс/email оповещение (для Интернет-магазина)

Очень хотим после оплаты или готовности, чтобы обязательно происходило уведомление.

Модуль управления заказами (для Интернет-магазина)

Да хотим это сделать в связке с 1С.

Также нужно подключить раздел Эквайринг, оплата картой. У нас все заключено с Альфа Банком.

Третий пункт это единый модуль автоматизации в т.ч. либо с 1С, либо программно в связке с аутлуком. Предложение от Вас

При оплате должны быть указаны опции пригласить курьера для выбора бумаги + 300р, и т.д. т.е. реализации по анологии с http://www.dostami.ru

Интересует бюджет: ждём Ваших предложений

И так же интересуют сроки.

Возможность заключения договора.