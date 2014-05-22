Требуется и внедрение google maps в Вордпрес

Приветствую всех.

Задача.

Есть работающий сайт, созданный на вордпрес

Есть гугл карты уже внедренные в сайт.

Нужно доработать админку вордпреса так, чтобы можно было добавлять метки на карту из админки вордпреса, минуя прописывания всяческих id в коде.

Требуется специалист для постоянной работы, именно который может программировать.

Бюджет обсуждаем.

Порядок работы, выдаю вам копию сайта,вы с ней работаете , ставите на свой хостинг, по завершению проверяем, получаете от меня денежку и дальше ставите все на мой хостинг.

Предоплата возможна при наличии отзывов.

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