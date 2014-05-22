Требуется и внедрение google maps в Вордпрес

$100
Веб-программированиеЗавершен4 заявки123 просмотра
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Приветствую всех.

Задача.

Есть работающий сайт, созданный на вордпрес

Есть гугл карты уже внедренные в сайт.

Нужно доработать админку вордпреса так, чтобы можно было добавлять метки на карту из админки вордпреса, минуя прописывания всяческих id в коде.

Требуется специалист для постоянной работы, именно который может программировать.

Бюджет обсуждаем.

Порядок работы, выдаю вам копию сайта,вы с ней работаете , ставите на свой хостинг, по завершению проверяем, получаете от меня денежку и дальше ставите все на мой хостинг.

Предоплата возможна при наличии отзывов.

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10 лет назад
Vladimmm
44 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
7 отзывов(-2)
Выбранный исполнитель
Luger888
Дмитрий 
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$70
2 дня
Спасибо Дмитрию все сделал вовремя. Рекомендую
Спасибо за работу, оплата без заддержек, буду рад работать еще! Рекомендую.