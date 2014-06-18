Внести правки на сайты

Сделать правки на 2-х сайтах.

Цель «Онлайн заявка»

Сейчас во время заполнения заявки и после ее отправки пользователь находится на 1 и той же странице, по

тому вычислить тех, кто реально отправил, нет возможности.

Нужно сделать новую страницу "Спасибо за Ваш заказ!" с уникальным урл (на нее перенаправляются все, кто заполнил форму и нажал «отправить») и считать достижением цели «Онлайн заявка» переход на эту новую страницу.

ТЗ скину выбранному исполнителю.