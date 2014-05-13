Jquery: Циклично менять class у элементов

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки117 просмотров
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Класс добавляется автоматически

$( "ul li" ).each(function( index_li ) {

$(this).addClass('n'+index_li);

});

При скролле вниз классы должны меняться циклично на

  • и далее

  • Аналогично, при прокрутке вверх - цикличность смены классов - в обратном порядке.

    Реализация на jquery.

    jQuery
    10 лет назад
    Axxx
    44 годаРоссия
    15 лет в сервисе
    Был
    2 года назад
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