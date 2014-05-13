Доработки сайта и калькулятора

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки114 просмотров
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Требуется ASP программист для доработки сайта и калькулятора на сайте.

Нужно уметь:

JS

MVC

ASP4

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10 лет назад
insget
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 отзывов(-1)
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