В кратце: учет товара по партиям и складам. приход-расход товара. перемещение, списание, инвентаризация контроль оплаты, учет наличности в кассе. различные права и интерфейсы пользователей. есть фреймворк для интерфейса. уже проще. реализация с использованием php, jquery, js, ajax, mysql желательно на ...
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Требуется ASP программист для доработки сайта и калькулятора на сайте.
Нужно уметь:
JS
MVC
ASP4
Оплата почасовая. Пишите ставку.
Оплата Webmoney, ЯД, Альфа.
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