Доработки сайта и калькулятора

Приветствую всех. Задача. Есть работающий сайт, созданный на вордпрес Есть гугл карты уже внедренные в сайт. Нужно доработать админку вордпреса так, чтобы можно было добавлять метки на карту из админки вордпреса, минуя прописывания всяческих id в коде. ...