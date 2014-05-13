Wordpress доработка плагина

Сделать правки на 2-х сайтах. Цель «Онлайн заявка» Сейчас во время заполнения заявки и после ее отправки пользователь находится на 1 и той же странице, по тому вычислить тех, кто реально отправил, нет возможности. Нужно сделать новую страницу "Спасибо ...