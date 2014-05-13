Нужен человек разбирающийся в PHP

Веб-программированиеЗакрыт13 заявок213 просмотров
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Нужен человек, который умеет быстро разбираться в чужих PHP кодах, для реализации задачи. со знаниями: PHP,MYSQL,JS,JQUERY, AJAX, CSS, HTML,XML . В дальнейшем возможно сотрудничество.

PHP
10 лет назад
getre
Вадим 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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