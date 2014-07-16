Создание интерактивного генплана

Доброго. Есть сайт irockforex.ru Нужно сделать так, чтобы при заполнении данных в лид форме человек не только отправлял заявку, но и подписывался на сервис рассылок. Пример кода формы подписки в аттаче, надо прикрутить его к той, которая ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать интерактивный генплан как в примере: http://aviatorov.ru/genplan/index.php Он должен потом встраиваться на сайт под Wordpress и адекватно работать в разных браузерах на разных устройствах, том числе и на Apple. Бюджет 15 000р. Оплата в рублях яндекс деньги
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
http://svoiamebel.ru/index.php?productID=5140 вот модуль выбора материалов в рабочем состоянии ,нужен один в один такой же на этот сайт http://www.polisfera-mebel.ru/ бюджет до 15 тр ,или любое другое решение на основе этого модуля который представлен по ссылке ребята ...Закрыт10 лет назад
Здравствуйте. Wordpress, тема Classipress, есть плагин для поднятия объявления, но он интегрирован с PayPal. Нужно перенастроить его на Единую кассу http://merchant.w1.ru/ На сайте уже есть работающий интегрированный модуль оплаты Единой кассы. Инструкция Единой кассы http://merchant.w1.ru/checkout/site/develope/Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Есть 2 сайтика, нужно развернуть на vds их, isp, phpmyadmin есть. Ниче сложного, короче.Завершен10 лет назад
Здравствуйте! Нужно сделать доработки интернет-магазина, согласно ТЗ. Движок магазина Амиро 5.14.6.6 ТЗ высылается по запросу.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Объект www.giprint.ru Задача полная автоматизация сайта с целью заказа продукции без посещения офиса или визита на производство. Т.е. даже должна быть возможность заказать образец продукции домой. Курьеру должна сразу приходить заявка в виде СМС и его ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Сделать правки на 2-х сайтах. Цель «Онлайн заявка» Сейчас во время заполнения заявки и после ее отправки пользователь находится на 1 и той же странице, по тому вычислить тех, кто реально отправил, нет возможности. Нужно сделать новую страницу "Спасибо ...Завершен10 лет назад
Требуется ASP программист для доработки сайта и калькулятора на сайте. Нужно уметь: JS MVC ASP4 Оплата почасовая. Пишите ставку. Оплата Webmoney, ЯД, Альфа.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть список Класс добавляется автоматически $( "ul li" ).each(function( index_li ) { $(this).addClass('n'+index_li); }); При скролле вниз классы должны меняться циклично на и далее Аналогично, при прокрутке вверх - цикличность смены классов - в обратном порядке. Реализация на jquery.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Приветствую всех. Задача. Есть работающий сайт, созданный на вордпрес Есть гугл карты уже внедренные в сайт. Нужно доработать админку вордпреса так, чтобы можно было добавлять метки на карту из админки вордпреса, минуя прописывания всяческих id в коде. ...Завершен10 лет назад