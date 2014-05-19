Доработка сайта на opencart

Необходимо сделать интерактивный генплан как в примере: http://aviatorov.ru/genplan/index.php Он должен потом встраиваться на сайт под Wordpress и адекватно работать в разных браузерах на разных устройствах, том числе и на Apple. Бюджет 15 000р. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется хороший специалист по opencartу для доработки магазина www.czarsafe.ru.
Т.З прикрепляю.
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